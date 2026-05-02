Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez y el Fulham la pasan muy mal ante el líder de la Premier Al mexicano le rompen la cintura y los 'Cottagers' caen goleados en su visita al Arsenal.

Video ¡Bukayo Saka le rompió la cintura a Raúl Jiménez!

Raúl Jiménez y el Fulham tuvieron un partido de pesadilla dentro de la Premier League de Inglaterra ante el Arsenal, conjunto que está en plena lucha desesperada por conquistar el máximo títuo del futbol británico.

Marcador de 3-0 para los 'Gunners' ante el equipo del jugador mexicano quien, por cierto, no se vio del todo bien en un mano a mano con Bukayo Saka. Raúl Jiménez no es precisamente defensa, y eso quedó en evidencia ya que el inglés le rompió la cintura al mexicano en una acción que acabó con el primer gol del partido en el Emirates Stadium.

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Después de la acción, Viktor Gyökeres empujó la pelota frente al marco para que, de esta forma, el partido se encaminara desde los 9'.

El Arsenal se volcó en busca de más goles e incrementar su diferencia en este apartado respecto al Manchester City, el otro aspirante al título. Los 'Cottagers' fueron prácticamente borrados del campo.

Los esfuerzos de los dirigidos por Mikel Arteta surtieron efecto a los 40' gracias a otra genialidad de Saka quien remató al ángulo de Leno para el 2-0.