Wolverhampton Raúl Jiménez y su mensaje al Wolverhampton: “Una vez lobo, siempre lobo” El mexicano no ocultó su felicidad por volver a defender los colores de los Wolves, aunque ahora lo hará en la Championship.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Wolves hace oficial el regreso de Raúl Jiménez: “Bienvenido a casa”

La euforia por el fichaje de Raúl Jiménez con el Wolverhampton sigue viento en popa. Y ahora fue el delantero mexicano quien encendió los ánimos al dar sus primeras palabras tras su contratación.

Y es que fue por medio de las redes sociales, que se publicó un video del atacante mexicano, mostrando su felicidad por reencontrarse con el club que lo proyectó en el balompié inglés.

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“Estoy muy contento de estar de vuelta. De volver a formar parte de la manada. Una vez lobo, siempre lobo”, comentó el mexicano en el video publicado en la cuenta de X de los Wolves.

¿Cómo respondió la afición del Wolverhampton?



El video publicado por el club inglés de inmediato recibió una buena respuesta por los fanáticos, ya que comenzaron a responder con mensajes de bienvenida y aprecio a Raúl Jiménez.

“Siempre fue parte de la manada, sin importar por quién esté jugando, pero genial verlo de vuelta con la camiseta de los lobos. Arriba los lobos”, escribió el usuario de X, @adammichaelb31.

¿Cuál es el reto de Raúl Jiménez con el Wolverhampton?