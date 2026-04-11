Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez y el Fulham dejan sus respetos a Diogo Jota en visita a Liverpool El delantero mexicano protagoniza momento emotivo en representación de su equipo; tras partido, atiende a aficionado al América.

Video Raúl Jiménez y Fulham realizan emotivo homenaje a Diogo Jota

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, protagonizó un momento emotivo con su equipo en su visita al Liverpool dentro de la Premier League de Inglaterra.

El atacante mexicano fue visto, junto con una parte de su equipo, en un homenaje especial para Diogo Jota, futbolista portugués que falleció en un accidente automovilístico el año pasado.

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Diogo Jota falleció junto con su hermano, André Silva. Ambos cuentan con un espacio especial en Anfield y Raúl Jiménez y el Fulham dejaron una ofrenda floral en memoria de los dos portugueses.

Raúl Jiménez fue cercano a Diogo Jota, ya que ambos compartieron vestidor en el Wolverhampton, por lo que el homenaje tuvo un sentido todavía mayor para él.

El Fulham cayó por 2-0 en su visita a Anfield, pero este gesto trascendió incluso hasta las redes sociales, donde la escuadra 'Cottager' se llevó aplausos por lo sucedido.

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Después del partido celebrado en la casa del Liverpool y en el cual, Raúl Jiménez ruvo una participación casi anecdótica, el jugador mexicano se dio tiempo para atender a un fan.