    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez y Fulham se complican la vida en la Premier League

    El delantero mexicano no puede impedir que su equipo se vaya en blanco en un momeno clave de la temporada.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Raúl Jiménez firma playera del Club América en Anfield

    A Raúl Jiménez y el Fulham se les acaba el tiempo dentro de la Premier League, todo después de que igualaran en su visita al Brentford.

    El conjunto de las 'Avispas' era, de hecho, un rival directo del Fulham en la lucha por alcanzar puestos en competiciones europeas, al menos en Conference League, pero a final de cuentas, el encuentro acabó con marcador empatado 0-0.

    PUBLICIDAD

    Raúl Jiménez inició el partido en la banca y Rodrigo Muniz fue titular. Ya a los 68', el director técnico Marco Silva realizó la sustitución entre ambos jugadores.

    El conjunto 'Cottager' estuvo apagado en la ofensiva en buena parte del compromiso e incluso, ni la entrada del delantero mexicano pudo ayudar a que los londinenses tuvieran mayores opciones.

    La oportunidad perdida para el Fulham se traduce en la tabla, ya que bien pudo estar prácticamente al acecho del boleto a la Conference League si ganaba a domicilio al Brentford.

    El Fulham se queda en media tabla con 45 puntos, tres puntos menos que el Brentford que está en plena lucha por la Conference League.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl JiménezFulham

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    El roomie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX