Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez y Fulham se complican la vida en la Premier League El delantero mexicano no puede impedir que su equipo se vaya en blanco en un momeno clave de la temporada.

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A Raúl Jiménez y el Fulham se les acaba el tiempo dentro de la Premier League, todo después de que igualaran en su visita al Brentford.

El conjunto de las 'Avispas' era, de hecho, un rival directo del Fulham en la lucha por alcanzar puestos en competiciones europeas, al menos en Conference League, pero a final de cuentas, el encuentro acabó con marcador empatado 0-0.

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Raúl Jiménez inició el partido en la banca y Rodrigo Muniz fue titular. Ya a los 68', el director técnico Marco Silva realizó la sustitución entre ambos jugadores.

El conjunto 'Cottager' estuvo apagado en la ofensiva en buena parte del compromiso e incluso, ni la entrada del delantero mexicano pudo ayudar a que los londinenses tuvieran mayores opciones.

La oportunidad perdida para el Fulham se traduce en la tabla, ya que bien pudo estar prácticamente al acecho del boleto a la Conference League si ganaba a domicilio al Brentford.