Raúl Jiménez Raúl Jiménez provoca reacción en Rodrigo, su competencia en Fulham, que da de qué hablar El delantero brasileño aseguró que el mexicano es su hermano mayor y lo calificó de "un futbolista top".

Video Rodrigo Muniz se rinde en elogios ante Raúl Jiménez en Fulham

Raúl Jiménez no solo se ha ganado el cariño de la afición del Fulham por sus actuaciones dentro y fuera de la cancha, el mexicano también ha impactado en el vestidor del club.

El Lobo de Tepeji recibió elogios por parte de Rodrigo Muniz, quien es su competencia directa en el Fulham, aunque para el brasileño, el mexicano es su hermano mayor dentro del futbol.

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“Raúl es un gran chico, es como mi hermano mayor aquí, él me ayudó mucho desde que llegó y me siento feliz por él porque sé que trabaja mucho cada día. Es un gran chico, un gran padre, un gran esposo para su familia”, expresó el brasileño en una entrevista para el club.

Rodrigo Muniz destacó la carrera de Raúl Jiménez, especialmente desde que llegó a Inglaterra para jugar con los Wolves en 2018. Al Fulham llegó en 2023 y en el conjunto londinense registra 31 goles y seis asistencias en 109 partidos.

“Solo tengo agradecimiento por jugar con él porque tiene una carrera increíble, lo que él hizo en sus clubes anteriores fue muy bueno y es un futbolista top”, señaló el brasileño.

Rodrigo Muniz apenas registra un gol en 18 apariciones esta temporada, mientras que Raúl Jiménez es el goleador del Fulham con 10 tantos en 37 encuentros.