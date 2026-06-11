Raúl Jiménez ¡Raúl Jiménez se queda sin técnico! Wolverhampton cesa a Rob Edwards El portugués César Peixoto podría ser el nuevo técnico de los Wolves y del artillero mexicano.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez se queda sin técnico: Wolverhampton despide a Rob Edwards

Raúl Jiménez se queda sin entrenador en el Wolverhampton. Y es que el club inglés anunció este jueves el cese del director técnico, Rob Edwards, situación que ha conmocionado al seno de los Wolves.

La salida de Edwards fue totalmente inesperada, debido a que estaba involucrado con el armado del equipo para la próxima temporada en la Championship donde pretendía conseguir el ascenso a la Premier League.

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Incluso el director técnico había celebrado hace unos días el fichaje de Raúl Jiménez, por lo que sorprende en demasía su salida tan abrupta de la institución; no obstante, los Wolves agradecieron sus servicios en un comunicado.

“El club reconoce los retos afrontados por Edwards y su cuerpo técnico, así como su compromiso y profesionalidad, pero considera que un nuevo rumbo deportivo ofrecerá la base más sólida para el éxito futuro”.

¿Quién será el nuevo entrenador del Wolverhampton?