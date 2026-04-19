Premier League Manchester City le gana al Arsenal para poner al rojo vivo la Premier League Los de Pep Guardiola nuevamente están remontando posiciones para coronarse en Inglaterra.

Video Manchester City mete presión al Arsenal tras ganar 2-1 en la Premier League

La Premier League se puso al rojo vivo con el triunfo de Manchester City 2-1 al Arsenal este domingo, en actividad de la Jornada 33 del campeonato de liga de Inglaterra.

Fue un partido dominado por los Cityzens en Etihad Stadium, donde solo el gol de los Gunners fue gracias a una desatención defensiva.

PUBLICIDAD

Los goles del Manchester City vs. Arsenal



Manchester City se adelantó en el marcador con el gol de Rayan Cherki al minuto 16, con una gran definición dentro del área, esto luego de una bonita jugada individual del francés en el área del Arsenal.

Los festejos seguían en la grada cuando llegó el empate al minuto casi casi, gracias a una presión de K ai Havertz en salida a un balón que Donnarumma intentó despejar y que metió el alemán en arco de los locales al minuto 18.

La presión del City fue constanteal grado de generar opciones importantes de gol y consiguió el segundo vía Erling Haaland al minuto 65, esto en un remate dentro del área para vencer a David Raya.

Arsenal cambió, se volvió más agresivo con la desventaja, pero no le alcanzó para empatar el partido, por lo que Pep Guardiola le volvió a ganar a su discípulo, Mikel Arteta.