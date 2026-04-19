    Premier League

    Manchester City le gana al Arsenal para poner al rojo vivo la Premier League

    Los de Pep Guardiola nuevamente están remontando posiciones para coronarse en Inglaterra.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Manchester City mete presión al Arsenal tras ganar 2-1 en la Premier League

    La Premier League se puso al rojo vivo con el triunfo de Manchester City 2-1 al Arsenal este domingo, en actividad de la Jornada 33 del campeonato de liga de Inglaterra.

    Fue un partido dominado por los Cityzens en Etihad Stadium, donde solo el gol de los Gunners fue gracias a una desatención defensiva.

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    Los goles del Manchester City vs. Arsenal


    Manchester City se adelantó en el marcador con el gol de Rayan Cherki al minuto 16, con una gran definición dentro del área, esto luego de una bonita jugada individual del francés en el área del Arsenal.

    Los festejos seguían en la grada cuando llegó el empate al minuto casi casi, gracias a una presión de K ai Havertz en salida a un balón que Donnarumma intentó despejar y que metió el alemán en arco de los locales al minuto 18.

    La presión del City fue constanteal grado de generar opciones importantes de gol y consiguió el segundo vía Erling Haaland al minuto 65, esto en un remate dentro del área para vencer a David Raya.

    Arsenal cambió, se volvió más agresivo con la desventaja, pero no le alcanzó para empatar el partido, por lo que Pep Guardiola le volvió a ganar a su discípulo, Mikel Arteta.

    Con el triunfo, Manchester City llegó a 67 puntos, con un partido menos, por 70 del Arsenal a falta de cinco jornadas para terminar la Premier League. Los Gunners siguen vivos en la Champions League en la fase de Semifinales y a los Cityzens le queda nada más la FA Cup.

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