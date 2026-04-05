Premier League Manchester City confirma la salida de Bernardo Silva al final de temporada El auxiliar de Pep Guardiola adelantó la salida del mediocampista portugués una vez que termine su contrato.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Bernardo Silva se va del Manchester City al final de la temporada

El mediocampista portugués Bernardo Silva dejará de ser jugador del Manchester City a partir de la próxima temporada, así lo ha confirmado el auxiliar técnico del equipo inglés Pep Lijnders. En los últimos días ya ha trascendido la nueva liga a la que llegaría.

Cuestionado por la prensa inglesa sobre Silva, Lijnders señaló que el jugador estaría viviendo sus últimas semanas y espera que pueda disfrutarlas. "Pero toda buena historia llega a su fin, y espero que disfrute de los últimos meses, solo son seis semanas, y que tenga una buena despedida", expresó tras el triunfo del City sobre el Liverpool en la Copa.

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Ljinders aceptó también que Bernardo Silva es un gran futbolista y que pensar en reemplazarlo será complicado. "Bernardo Silva es único. La forma en que controla los juegos, cómo se mueve, cómo recibe, cómo lidera, cómo ve las soluciones. Todas estas cosas.

"Pero será difícil porque, como dije, en el partido, cuando no juegue verás cuánto le echan de menos, y eso es un partido. Imagina una temporada", expresó en palabras citadas por BBC Sport.

BERNARDO SILVA TAMBIÉN SALDRÍA DE LA PREMIER LEAGUE Y SU DESTINO ESTARÍA EN ESPAÑA

El destino de Bernardo Silva podría estar en la liga de España. Según el reportero español José Álvarez, el Barcelona mostró interés en el futbolista el pasado mes de enero. Ahora, libre de su contrato podría significar su llegada al conjunto culé.

Respecto al reemplazo de Silva, el auxiliar técnico del Manchester City que ya fue eliminado de la Champions League, recordó que no suelen buscar sustitutos, pero confía en que la academia del club pueda sacar un buen medio.

"Nunca buscas un reemplazo para un solo tipo de jugador. Buscas lo que se necesita para crecer con el equipo y a alguien que pueda encajar en los primeros 11. Y luego esperas, con nuestra academia, con los jugadores jóvenes que ya hemos comprado, que puedan dar ese paso también en las posiciones de centrocampista", aseguró.