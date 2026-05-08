Premier League Bournemouth separa a jugador por presuntos mensajes con una menor El equipo de la Premier League anunció una investigación por las conversaciones filtradas en redes sociales y mientras tanto dejó fuera de la convocatoria al jugador español.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Escándalo en la Premier! Separan a futbolista por mensajes con una menor

Un nuevo escándalo sacudió a la Premier League, pues el Bournemouth separó e inició una investigación contra el futbolista español Alex Jiménez luego de que se filtrara una presunta conversación con una menor de edad.

"AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales que involucran al lateral derecho, Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y actualmente está siendo investigado", escribieron en un comunicado oficial por lo que el futbolista se perderá el partido ante Fulham.

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"Como resultado, Alex no será incluido en el equipo para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios en este momento", expresó el club.

¿QUÉ CONVERSACIONES TUVO ALEX JIMÉNEZ?

En redes sociales se mostró una conversación del jugador de 21 años desde el que parece ser su perfil de Instagram en donde, según los mensajes mostrados, el jugador coquetea y al parecer busca reunirse con una chica que dijo tener 15 años.

En uno de los mensajes más polémicos se puede leer que la chica pregunta si no le importaba su edad, a lo que según se lee, respondió que sí era importante, pero que nunca había estado con una chica de su edad.