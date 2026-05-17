    Premier League

    Raúl Jiménez vive increíble recibimiento de la afición de los Wolves

    El atacante mexicano ingresó en los últimos minutos del juego con Fulham y así lo recibió la afición de su exequipo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Raúl Jiménez vive increíble recibimiento de la afición del Wolverhampton

    Si ya desde el calentamiento se presentía el momento. Raúl Jiménez no inició el juego entre Wolverhampton y Fulham en Molineux Stadium, pero cuando saltó para calentar para ingresar al partido, la afición de los Wolves, pegada a la banda, se paró y le aplaudió e inició el cántico.

    "Si señor (en español), dale el balón a Raúl y el marcará. Hay algo que los lobos quieren que tú sepas el mejor del mundo viene de México. Nuestro número nueve. Dale el balón y el marcará cada vez. Sí, señor. Dale el balón y el marcará", se escuchó desde la tribuna mientras el mexicano saludaba y ejercitaba.

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    Minutos más tarde, la escena se repitió, pero con el estadio en pleno. Raúl ingresó al terreno de juego a los 67 minutos, lo hizo por Alex Iwobi y el Molineux le ovacionó primero, y luego a todo pulmón le cantó su canción. En un momento para no olvidar, mientras el levantaba los brazos en señal de agradecimiento,

    Raúl vistió la camiseta de los Wolves por cinco años, marcó 57 goles y se convirtió en un histórico de la institución, y favorito del público. Se recuerdan también sus asociaciones con jugadores como Adama Traoré, pero sobre todo con Diogo Jota.

    Ahí también sufrió un grave accidente cuando el 29 de noviembre del 2020 chocó de cabeza con David Luiz, del Arsenal, y se fracturó de cráneo. Requirió una cirugía de emergencia y nueve meses para volver a las canchas.

    Empate entre Wolves y Fulham

    Wolverhampton y Fulham igualaron este domingo a un gol en la Jornada 37 de la Premier League. Por los locales marcó Mateus Mané, a los 25, y por los visitantes Antonee Robinson, a los 48.

    Raúl se mostró participativo tanto ofensiva como defensivamente y cumplió con una buena actuación en el poco tiempo que estuvo en el campo.

    Los Wolves son el último sitio de la Premier League con 19 unidades y están ya descendidos de categoría, jugarán la próxima campaña en la Championship. Mientras, Fulham suma 49 puntos y son el sitio 13 de la competencia.

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