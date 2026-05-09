Premier League Pep Guardiola 'se convierte' en fanático del West Ham en busca de ganar la Premier El técnico del Manchester City tuvo un gesto inesperado durante su conferencia de prensa, pues como un fan más, mandó un mensaje de apoyo al West Ham United.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Pep Guardiola manda apoyo a otro equipo de la Premier League

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, tuvo un gesto inesperado durante su conferencia de prensa, pues como un aficionado más, mandó un mensaje de apoyo al West Ham United que en esta jornada se enfrentará al Arsenal.

Fue justo antes de finalizar su participación en la conferencia con los medios, que el estratega cruzó las manos y lanzó un " come on you Irons" (vamos irons), el símbolo y el grito de apoyo que generalmente usan los fans del West Ham.

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El motivo, en medio de la disputa por el título, es claro, pues Arsenal se enfrenta a los Hammers esta jornada y el Manchester City necesita una derrota de los Gunners para tener en sus manos la oportunidad de llevarse el título de liga.

¿QUÉ NECESITA EL MANCHESTER CITY PARA PROCLAMARSE CAMPEÓN DE LA PREMIER?

El Manchester City goleó al Brentford y con ello mantiene cerrada la disputa por el campeonato al llegar a 74 puntos y mantenerse por debajo del Arsenal con solo dos unidades de desventaja. En su duelo directo los Sky Blue ganaron y pusieron al rojo vivo la liga.

A falta de dos jornadas por disputar, una más para el City por un partido pendiente, el equipo de Manchester requiere de una derrota del Arsenal que si lo combina con triunfos en todos sus juegos restantes le asegurarán la liga.