Premier League Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool a final de temporada El jugador de Egipto posteó un video a través de las redes sociales donde da a conocer la noticia.

Video Liverpool toma dura medida contra Salah tras sus críticas al entrenador

Mohamed Salah anunció este martes 24 de marzo su adiós del Liverpool a final de temporada después de nueve años con el cuadros de los Reds.

LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DE MOHAMED SALAH

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A través de un video, Mohamed Salah fue como dio a conocer la noticia, donde da unas emotivas palabras sobre su paso con el Liverpool e imágenes de sus mejores momentos.

"Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida.

"El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club".