Premier League Guardiola y Salah dicen adiós a Manchester City, y Liverpool en la Premier League Tanto el español como el egipcio dejan a sus equipos con estatus de leyendas.

Video Josep Guardiola y Mo Salah se despiden del Manchester City, y Liverpool de la Premier League

Pep Guardiola y Mo Salah se van de Manchester City, y del Liverpool respectivamente, y se van como leyendas. Este domingo se despidieron de su publicó en Etihad Stadium y de Anfield.

Guardiola arribó en el 2016 y desde entonces cambió la historia del club, ganó 20 títulos como director técnico y en la tribuna siempre lo supieron.

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"Cambiador de juego, hacedor de historia, City por siempre", se pudo leer en un enorme tido desde la tribuna del Etihad.

Unai Emery, el técnico del Aston City , el rival de la jornada, incluso le hizo un regalo.

Con Pep se marchan, Bernardo Silva, capitán del equipo, y J ohn Stones, todos indiscutibles en la mejor época del club y con el mismo listón de leyendas.

Salah en Anfield

Mientras tanto en Anfield, Salah hizo lo propio y también la grada le dedicó algún mensje que resume su paso por el club.

"Hemos pasado de la grandeza a la gloria. Salah es nuestro rey", decía una pancarta recordando su apodo "Rey egipcio". Mo militó nueve años en el club, ganó nueve títulos, y marcó 257 goles.

Como Guardiola, Salah tampoco se va solo. Se marcha con Andrew Henry Robertson, defensa y que llegó al mismo tiempo que el egipcio. Ambos se fueron ovacionados y en algún momento se fundieron en un abrazo de leyendas.

Manchester City, que ya no se jugaba nada con su segundo sitio inamovible, cerró la campaña con una derrota 1-2 ante el Aston Villa. Mientras, Liverpool con el empate ante Brentford y su quinto sitio en la Premier League aseguró jugar Champions League la próxima campaña.

Todos despedidos, tanto en el Etihad como en Anfield, entre ovaciones, familias, homenajes, placas, abrazos y lágrimas.