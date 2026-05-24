    Premier League

    Guardiola y Salah dicen adiós a Manchester City, y Liverpool en la Premier League

    Tanto el español como el egipcio dejan a sus equipos con estatus de leyendas.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Josep Guardiola y Mo Salah se despiden del Manchester City, y Liverpool de la Premier League

    Pep Guardiola y Mo Salah se van de Manchester City, y del Liverpool respectivamente, y se van como leyendas. Este domingo se despidieron de su publicó en Etihad Stadium y de Anfield.

    Guardiola arribó en el 2016 y desde entonces cambió la historia del club, ganó 20 títulos como director técnico y en la tribuna siempre lo supieron.

    PUBLICIDAD

    "Cambiador de juego, hacedor de historia, City por siempre", se pudo leer en un enorme tido desde la tribuna del Etihad.

    Más sobre EPL

    Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City tras 10 años
    2 mins

    Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City tras 10 años

    Premier League
    Manchester City elige al entrenador sucesor de Pep Guardiola
    1:07

    Manchester City elige al entrenador sucesor de Pep Guardiola

    Premier League
    Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City
    1 mins

    Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City

    Premier League
    Raúl Jiménez vive increíble recibimiento de la afición de los Wolves
    2 mins

    Raúl Jiménez vive increíble recibimiento de la afición de los Wolves

    Premier League
    Xabi Alonso firma como director técnico del Chelsea
    1 mins

    Xabi Alonso firma como director técnico del Chelsea

    Premier League
    Partidos del viernes 15 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra
    1 mins

    Partidos del viernes 15 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra

    Premier League
    ¿Pep Guardiola deja el Manchester City? Se filtra posible video de despedida
    1 mins

    ¿Pep Guardiola deja el Manchester City? Se filtra posible video de despedida

    Premier League
    Pep Guardiola manda apoyo a otro equipo de la Premier League
    0:47

    Pep Guardiola manda apoyo a otro equipo de la Premier League

    Premier League
    Fulham vs. Bournemouth: Raúl Jiménez desapareció de la lista de suplentes
    1 mins

    Fulham vs. Bournemouth: Raúl Jiménez desapareció de la lista de suplentes

    Premier League
    Se estremece la Premier League con el duro choque entre Morgan Gibbs-White y Robert Sanchez
    1 mins

    Se estremece la Premier League con el duro choque entre Morgan Gibbs-White y Robert Sanchez

    Premier League

    Unai Emery, el técnico del Aston City , el rival de la jornada, incluso le hizo un regalo.

    Con Pep se marchan, Bernardo Silva, capitán del equipo, y J ohn Stones, todos indiscutibles en la mejor época del club y con el mismo listón de leyendas.

    Salah en Anfield

    Mientras tanto en Anfield, Salah hizo lo propio y también la grada le dedicó algún mensje que resume su paso por el club.

    "Hemos pasado de la grandeza a la gloria. Salah es nuestro rey", decía una pancarta recordando su apodo "Rey egipcio". Mo militó nueve años en el club, ganó nueve títulos, y marcó 257 goles.

    Como Guardiola, Salah tampoco se va solo. Se marcha con Andrew Henry Robertson, defensa y que llegó al mismo tiempo que el egipcio. Ambos se fueron ovacionados y en algún momento se fundieron en un abrazo de leyendas.

    Manchester City, que ya no se jugaba nada con su segundo sitio inamovible, cerró la campaña con una derrota 1-2 ante el Aston Villa. Mientras, Liverpool con el empate ante Brentford y su quinto sitio en la Premier League aseguró jugar Champions League la próxima campaña.

    Todos despedidos, tanto en el Etihad como en Anfield, entre ovaciones, familias, homenajes, placas, abrazos y lágrimas.

    Video Último reporte de la lesión de Mohamed Salah con Liverpool de cara al Mundial 2026
    Relacionados:
    Premier LeagueManchester CityPep GuardiolaBernardo SilvaLiverpoolMohamed Salah

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Juegos Interrumpidos
    Gratis
    Una pequeña confusión
    María, me muero
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX