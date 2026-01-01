Chelsea Oficial: Enzo Maresca deja de ser el entrenador del Chelsea A pesar de lograr títulos relevantes desde su llegada, el entrenador dejó su cargo este jueves.

El Chelsea anunció este jueves que Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo, poniendo fin a su etapa en el club londinense en el inicio de 2026.

El director técnico italiano se marcha con el equipo en la quinta posición de la Premier League y en un contexto de tensión con la directiva y resultados en retroceso.

La decisión fue comunicada tras varias semanas de inestabilidad deportiva. Luego de un comienzo alentador de temporada, los “Blues” solo lograron una victoria en sus últimos siete partidos de liga y quedaron a 15 puntos del líder Arsenal, situación que debilitó la continuidad del proyecto.

Maresca, de 45 años, había asumido el cargo en el verano europeo de 2024 en reemplazo de Mauricio Pochettino. En su primera campaña consiguió la clasificación a la Champions League y cerró el curso con los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes, logros que respaldaron inicialmente su gestión.

Sin embargo, el técnico expresó públicamente su malestar por la falta de apoyo institucional tras el triunfo ante Everton en diciembre.