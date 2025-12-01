Partidos del 1 de diciembre: Liga de Turquía y Concacaf W Qualifiers

El último mes de del año comienza con un día tranquilo en lo que a actividad futbolística se refiere. En España se cierra la Jornada 14 con el partido Rayo Vallecano ante Valencia. El compromiso arranca a las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico, de los Estados Unidos.

En la Serie A, Bolonia enfrenta a Cremonese complementan la Jornada 13 en Italia. A las 13:45 se da el silbatazo inicial en el Centro de México.

Partidos del lunes 1 de diciembre del 2025

Liga de Turquía:

Fenerbahçe vs. Galatasaray: El partido se pone en marcha a las 11:00 AM en el Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.

Concacaf W Qualifiers

Guatemala vs. Bermudas: Las selecciones futbolísticas buscan su boleto al Mundial Femenil de Brasil 2026. Rueda el balón a las 19:00 Horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.