La actividad deportiva no para y este lunes 24 de noviembre siguen los playoffs de la MLS, así como el cierre de la jornada 12 de la Premier League.

De igual forma se disputa el tradicional Monday Night Football de la NFL entre San Francisco 49ers y Carolina Panthers.

PUBLICIDAD

En el futbol de los Estados Unidos se disputan las semifinales de conferencia donde se enfrentarán San Diego FC ante Minnesota por el boleto a la final donde enfrentarán a los Vancouver Whitecaps.

En la Premier League el Manchester United busca reencontrarse con la victoria cuando choque frente al Everton.

PARTIDOS DE HOY LUNES 24 DE NOVIEMBRE

MLS

San Diego FC vs. Minnesotta

Horario: 9:00pm del Centro de México; 11:00pm del ET, 9:00pm del CT y 7:00pm PT en Estados Unidos. PREMIER LEAGUE

Manchester United vs. Everton

Horario: 2:00pm del Centro de México; 4:00pm del ET, 2:00pm del CT y 12:00pm PT en Estados Unidos. NFL

San Francisco 49ers vs. Carolina Phanters