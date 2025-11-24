    Futbol

    Partidos hoy lunes 24 de noviembre: se juegan los playoffs de la MLS y el Monday Night Football

    La actividad deportiva no para y este día siguen los playoffs de la MLS, así como el cierre de jornadas de las mejores ligas del futbol europeo.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Qué comience la fiesta grande del futbol mexicano!

    La actividad deportiva no para y este lunes 24 de noviembre siguen los playoffs de la MLS, así como el cierre de la jornada 12 de la Premier League.

    De igual forma se disputa el tradicional Monday Night Football de la NFL entre San Francisco 49ers y Carolina Panthers.

    En el futbol de los Estados Unidos se disputan las semifinales de conferencia donde se enfrentarán San Diego FC ante Minnesota por el boleto a la final donde enfrentarán a los Vancouver Whitecaps.

    En la Premier League el Manchester United busca reencontrarse con la victoria cuando choque frente al Everton.

    PARTIDOS DE HOY LUNES 24 DE NOVIEMBRE

    MLS

    • San Diego FC vs. Minnesotta

    Horario: 9:00pm del Centro de México; 11:00pm del ET, 9:00pm del CT y 7:00pm PT en Estados Unidos. PREMIER LEAGUE

    • Manchester United vs. Everton

    Horario: 2:00pm del Centro de México; 4:00pm del ET, 2:00pm del CT y 12:00pm PT en Estados Unidos. NFL

    • San Francisco 49ers vs. Carolina Phanters

    Horario: 7:15pm del Centro de México; 9:15pm del ET, 7:15pm del CT y 5:15pm PT en Estados Unidos.

