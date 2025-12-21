Fulham Partidos de hoy lunes 22 de diciembre: Mexicanos en Europa y sigue la Copa Africana de Naciones Raúl Jiménez vuelve a la actividad con el Fulham en la Premier League y se espera un gran juego en el Monday Night Football.

Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Ya muy cerca de que la Navidad se celebre en todo el mundo, la actividad deportiva no para y los mexicanos tampoco, ya que varios de ellos tendrán actividad en sus equipos en Europa, como Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League.

Además, la Copa Africana de Naciones continuará su actividad con un interés especial para la Selección Mexicana, ya que uno de sus rivales para el Mundial de 2026, Sudáfrica, hará su presentación en el torneo continental.

Y no podemos olvidar el clásico "Monday Night Football" de la NFL, donde en esta ocasión se enfrentarán San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts para dar un cierre perfecto a este lunes perfecto.

Copa Africana de Naciones

Sudáfrica vs. Angola

Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Egipto vs. Zimbabue

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Eerste Divisie

Den Bosch vs. Roda

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Premier League

Fulham vs. Nottingham Forest

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

NFL

San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts