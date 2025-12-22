    Futbol

    DT de Fulham sobre Jiménez: "Lucha como si tuviera 18 o 19 años"

    El delantero mexicano sigue sorprendiendo en la Premier League tras su gol ante el Nottingham Forest.

    TUDN
    Video “Lucha como si tuviera 18 años”: DT de Fulham elogia a Jiménez

    Raúl Jiménez sigue sorprendiendo en la Premier League luego de llegar a una impresionante marca tras convertir el gol que le dio el triunfo al Fulham, y ante esto el técnico de los Cottagers se rindió ante el mexicano.

    En conferencia de prensa Marco Silva aplaudió la valentía y destreza que tiene el atacante para cobrar penales.

    “Es un gran lanzador de penaltis, no solo con la camiseta del Fulham; lo demostró cuando jugaba en Portugal. La calma, la calidad, la valentía para ir hasta el último momento cuando el portero no se mueve, es el momento para que sea muy asertivo en la forma en que va a lanzar el penalti, y lo hizo”, mencionó el estratega.

    De igual forma destacó el compromiso que tiene Jiménez con el Fulham cada vez que está dentro y fuera de los campos de juego.

    "En cuanto a ética de trabajo, actitud y compromiso en el campo, siempre da el máximo por la camiseta y lucha como si tuviera 18 o 19 años, pero no es así, tiene 34 años y juega 90 minutos semana tras semana... siempre lo da todo por la camiseta y se merece este tipo de momentos", agregó.

    RAÚL JIMÉNEZ: “ME GUSTA TENER ESA PRESIÓN”

    Después de anotar su tercer gol en la temporada con el Fulham y mantener su efectivada del 100 por ciento cobrando penales en el futbol inglés, Raúl Jiménez señaló que busca seguir rompiendo récords.

    “Es lo que siempre hago. Lo hago bien, así que es algo que he estado entrenando toda mi carrera. Me gusta tener esta presión con estos penaltis. Estoy contento de marcar.... nunca he fallado un penalti en la Premier League. Estoy muy contento por eso, así que quiero seguir haciéndolo así”, indicó Jiménez

