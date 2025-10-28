    Cristiano Ronaldo

    Partidos hoy martes 28 de octubre: Cristiano Ronaldo busca su gol 951 en Arabia Saudita

    Por otra parte, se dsputa el Juego 4 de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Indomable: CR7 llega a los 950 y el Al-Nassr gana en Liga árabe

    Este martes 28 de octubre, Cristiano Ronaldo busca incrementar su cuenta goleadora en Arabia Saudita, donde Julián Quiñones también podría jugar minutos en Copa.

    El delantero portugués se mantiene sólido en su histórica hazaña por alcanzar los mil goles como futbolista profesional y este martes tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta personal en el partido de la Copa de Arabia Saudita ante el poderoso Al-Ittihad.

    Cristiano Ronaldo viene de anotar su gol 950 con Al-Nassr en partido correspondiente a la liga saudí y amenaza la cima de la tabla de goleo con 6 anotaciones.

    Pero el portugués no está solo, pues Julián Quiñones ha estado intratable con Al Qadsiah y este martes buscará sumar más goles a su cuenta ante Al-Hazm. El mexicano presume los mismos goles que CR7 en el torneo.

    Por otra parte, en la Serie A, Santiago Gimenez enfrentará con el AC Milan al Atalanta en calidad de visitantes buscando cortar su sequía de goleo con los italianos.

    Finalmente, en el 'diamante', Blue Jays y Dodgers disputan el Juego 4 de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

    PARTIDOS HOY MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

    Copa de Arabia Saudita

    • Al Qadsiah vs. Al-Hazm
    • 8:35am México, 10:35 ET
    • Al-Nassr vs. Al-Ittihad
    • 12pm México, 2pm ET

    Copa de Bélgica

    • Anderlecht vs. KVK Ninove
    • 1:30pm México, 3:30pm ET

    Serie A

    • Atalanta vs. AC Milan
    • 1:45pm México, 3:45pm ET

    Serie Mundial de MLB

    • Blue Jays vs. Dodgers
    • Juego 4
    • 6pm México, 8pm ET

