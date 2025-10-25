Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y el Al-Nassr gana en Liga árabe

Video En fuego: CR7 falla penal pero marca golazo y celebra como Messi en Arabia

Cristiano Ronaldo volvió a dejar su sello este sábado al anotar en la victoria del Al-Nassr por 0-2 sobre el Al-Hazm, por la Jornada 6 de la Liga de Arabia Saudita.

El delantero portugués cerró el marcador en los minutos finales del encuentro, luego de que su compatriota João Félix abriera la cuenta para los visitantes.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el Al-Nassr alcanzó las 18 unidades y mantiene puntaje perfecto tras seis fechas disputadas. El conjunto dirigido por Luis Castro se consolidó como líder del torneo, con tres puntos de ventaja sobre Al-Taawon, equipo que tiene al colombiano Roger Martínez, exjugador del América, como principal figura y único escolta.

Más allá del triunfo, el tanto de CR7 tuvo un valor especial: fue el número 950 de su carrera profesional. A sus 40 años, el capitán del Al-Nassr continúa ampliando su leyenda y se aproxima a una cifra inédita en la historia del fútbol: los 1.000 goles oficiales.