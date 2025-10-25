La Serie Mundial 2025 se empató entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays después de que la novena angelina se impusiera 5-1 en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, en el Juego Dos, una noche después de que la novena canadiense se impusiera 4-11 en el primer duelo.

Yoshinobu Yamamoto se llevó la victoria con 105 pitcheos en nueve entradas tras permitir cuatro hits, una carrera limpia y con ocho ponches para asegurar un quinto juego en la serie por el título de las Grandes Ligas.

En la primera entrada, Freddie Freeman anotó en hit productor de Will Smith para encaminar a Dodgers hacia la victoria y de cara al Juego 3 que se disputará en Dodger Stadium el lunes próximo.

En el turno de Blue Jays dentro de la primera entrada, George Springer hizo doblete con un hit y luego corrió a tercera en batazo de Nathan Lukes. Yamamoto retiró a Vladimir Guerrero, al mexicano Alejandro Kirk y a Daulton Varsho.

Para el tercer inning, Toronto Blue Jays empató 1-1 con elevado de sacrificio de Alejandro Kirk que produjo la carrera del empate por parte de George Springer.

En la séptima entrada y tras un emotivo evento para concientizar en la lucha contra el cáncer, Will Smith pegó home run solitario para el 2-1. Después Max Muncy pegó home run con una producida y dos outs para el 3-1 y que generó el retiro del lanzador Kevin Gausman.

En la octava entrada, Andy Pages y Shohei Ohtani anotaron para el que posteriormente fue el 5-1 definitivo y que aseguró un quinto juego en la Serie Mundial de la MLB 2025.