Video ¡Visita de Messi al Camp Nou rompe las redes y supera a CR7!

Lionel Messi volvió a romper las redes sociales tras su sorpresiva visita a las entrañas del renovado Camp Nou y, de paso, superó a su rival histórico Cristiano Ronaldo.

Luego de que Messi regresara, aunque solo por unos minutos, al estadio que le vio llegar a lo más alto del futbol mundial de la mano del Barcelona, el argentino compartió una serie de fotos que sacudieron las redes.

Y es que la publicación de Messi mirando hacia las gradas desde la cancha del Camp Nou superó una de las fotos de Cristiano Ronaldo con más likes de cuando este levantó el título de la UEFA Nations League con Portugal en junio pasado.

La publicación del argentino ha generado más de 23 millones 500 mil likes en apenas un día, mientras que la foto de CR7 levantando el título europeo generó 23 millones 423 mil likes en total.