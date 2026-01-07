Futbol Así es como sus hijas mantienen ocupado a Cristiano Ronaldo El delantero portugués se luce con unas colitas a una de sus pequeñas.

Cristiano Ronaldo no solo mete goles y asistencias a diestra y siniestra con el Al-Nassr y la selección portuguesa, también hace lo que cualquier buen papá: peinar a sus hijas.

Y es que al astro, en un video publicado en redes sociales por su pareja, la española Georgina Rodríguez, se le puede ver con su pequeña Bella Esmeralda de tres años en las piernas mientras la peina.

El video va acompañado de un mensaje que dice: " Disfrutando con papá".

Así como la música de la canción 'Cuan lejos voy' de la película Moana de Disney que a la letra dice: "Yo sé bien que todos en la isla, cumplen bien sus papeles. El mío es rodar, tal vez".

Cristiano le hace unas colitas a su niña y al final hace una mueca, y no se aprecia, porque está la imagen de lado, si de asombro o de inquietud por saber si le quedaron bien.

Lo cierto es que le quedaron un poco chuecas, también como a todo buen papá.

Cristiano Ronaldo está cerca de los mil goles en su carrera deportiva luego de que ha sumado 957 tantos a lo largo de su carrera en clubes como el Manchester United, Real Madrid, el Al-Nassr y la selección portuguesa, y se espera que en el 2026 asista a su sexto Mundial de manera consecutiva.