    Mundial 2026

    Julián Quiñones advierte que peleará un lugar en Selección Mexicana para el Mundial 2026

    El delantero del cuadro Tricolor habló sobre la competencia y lo que le falta para ganarse las convocatorias de del técnico Javier Aguirre.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Julián Quiñones advierte que luchará por un lugar en el Mundial 2026

    De cara a enfrentar a Colombia en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Julián Quiñones afirma que las oportunidades no llegan solas, sino que se van labrando poco a poco.

    "La oportunidad se va ganando día a día, trabajo con trabajo, entrenamiento con entrenamiento y también con nuestros clubes estamos haciendo un gran trabajo cada uno de nosotros y ahora toca plantearlo en Selección y eso va a ser muy importante de cara al Mundial".

    El delantero del Tricolor consideró que se medirán dos selecciones con grandes argumentos y deseos para llevarse la victoria, por que se espera un partido complicado.

    " Tienen grandes jugadores, una selección muy buena, nosotros también tenemos grandes jugadores, va a ser un partido muy disputado, con grandes sensaciones donde vamos a disfrutarlo al máximo, con seriedad y compromiso porque esto es solo una preparación de cara al Mundial".

    Quiñones dejó claro que en el momento que le llegue la oportunidad con la Selección Mexicana no piensa desaprovecharla.

    "Siempre vivo el día a día, estoy feliz por la vida que estoy llevando, por el momento que estoy dando, por estar en la Selección siempre voy a estar agradecido y feliz, el momento se da paso a paso y esperemos mi momento y cuando llegue tomarlo".

    Finalmente, advirtió que cuenta las condiciones necesarias para competir por un puesto titular en la Selección Mexicana, misma que también enfrentará durante esta Fecha FIFA a Ecuador en partido amistoso.

    "Me faltan minutos, unos partidos buenos, unos malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo, a veces me hace falta confianza, entonces hay que seguir trabajando para ganarse la confianza y entrar al campo".

    Mundial 2026MéxicoSelección Mexicana

