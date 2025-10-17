    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo estrena look con Al Nassr tras eliminatorias mundial con Portugal

    El portugués se convirtió en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡CR7 rompe récord y presume nuevo look espectacular!

    Cristiano Ronaldo celebró su histórico récord como máximo goleador en eliminatorias mundialistas con nuevo look tras reportar con Al-Nassr tras la conclusión de la fecha FIFA de octubre.

    El club saudí publicó un video de la reincorporación de sus jugadores tras el parón de FIFA y sorprendió el nuevo corte de cabello de Cristiano Ronaldo que, desde luego, no pasó desapercibido por los seguidores.

    PUBLICIDAD

    CR7 hizo acto de presencia con el cabello más corto que de costumbre en la parte superior y de inmediato los fans recordaron que el portugués presumió el mismo look en el partido de la Copa del Mundo de 2018 en el que antó triplete ante España en la Fase de Grupos.

    Dos días antes de sorprender con su nuevo corte de cabello, Cristiano venía del empate ante Hungría que postergó la inminente clasificación de Portugal al Mundial de 2026, pero con la satisfacción de haber conseguido otro récord en su brillante carrera.

    Y es que gracias a su doblete, CR7 llegó a 41 goles en eliminatorias mundialistas que lo convierten en el máximo goleador de este tipo a sus 40 años y lo mejor de todo es que la cuenta podría seguir aumentando, ya que restan dos jornadas para definir el pase de los lusos.

    La Selección de Portugal visitará Irlanda y después recibirá a Armenia en la fecha FIFA de noviembre. Solo una catástrofe podría evitar que los lusos obtuvieran su boleto al Mundial de 2026, ya que lideran ampliamente el Grupo F con 10 puntos.

    Más sobre Cristiano Ronaldo

    1:17
    ¡Una barbaridad! CR7 domina la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

    ¡Una barbaridad! CR7 domina la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

    1 min
    Cristiano Ronaldo lidera de nuevo la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

    Cristiano Ronaldo lidera de nuevo la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

    1:37
    ¡Humildad! Cristiano lanza conmovedor mensaje tras romper la marca de 'Pescadito' Ruiz

    ¡Humildad! Cristiano lanza conmovedor mensaje tras romper la marca de 'Pescadito' Ruiz

    1:18
    ¡CR7 va por cupo al Mundial 2026! Así puedes ver el Portugal vs. Hungría

    ¡CR7 va por cupo al Mundial 2026! Así puedes ver el Portugal vs. Hungría

    3 min
    Partidos del 11 de octubre: Juega la Selección Mexicana, el Tri Sub-20 y hay Clásico

    Partidos del 11 de octubre: Juega la Selección Mexicana, el Tri Sub-20 y hay Clásico

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-NassrFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD