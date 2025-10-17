Cristiano Ronaldo celebró su histórico récord como máximo goleador en eliminatorias mundialistas con nuevo look tras reportar con Al-Nassr tras la conclusión de la fecha FIFA de octubre.

El club saudí publicó un video de la reincorporación de sus jugadores tras el parón de FIFA y sorprendió el nuevo corte de cabello de Cristiano Ronaldo que, desde luego, no pasó desapercibido por los seguidores.

CR7 hizo acto de presencia con el cabello más corto que de costumbre en la parte superior y de inmediato los fans recordaron que el portugués presumió el mismo look en el partido de la Copa del Mundo de 2018 en el que antó triplete ante España en la Fase de Grupos.

Dos días antes de sorprender con su nuevo corte de cabello, Cristiano venía del empate ante Hungría que postergó la inminente clasificación de Portugal al Mundial de 2026, pero con la satisfacción de haber conseguido otro récord en su brillante carrera.

Y es que gracias a su doblete, CR7 llegó a 41 goles en eliminatorias mundialistas que lo convierten en el máximo goleador de este tipo a sus 40 años y lo mejor de todo es que la cuenta podría seguir aumentando, ya que restan dos jornadas para definir el pase de los lusos.