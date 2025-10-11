México vs. Colombia no fue lo que esperaba Javier Aguirre y su cuerpo técnico; una racha de nueve partidos consecutivos sin perder entre partidos oficiales y amistosos en su camino hacia el Mundial 2026, del cual son coanfitriones, parecía llevar al Tricolor a un nuevo resultado a favor, mas fue goleado.

Fue un 0-4 contundente del conjunto cafetalero en Arlington, Texas, en el primero de dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre y a falta de tres partidos para que concluya la actividad de la Selección Mexicana Mayor en ste año para entrar a un 2026 mundialista.

Fue una vergonzoza exhibición del conjunto mexicano, los goles fueron una evidencia de los errores defensivos y falta de contundencia y oportunidad al frente. Las anotaciones de Colombia corrieron a cargo de Jhon Lucumí (17’), Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (65’) y Johan Carbonero (87’).

El árbitro central incluso no permitió mayor daño a México y acabó el juego al 90’ sin dar tanto tiempo de compensación y lo hizo luego de que Germán Berterame estrellara el esférico en el poste en los segundo previos al final y quien participó junto a Julián Quiñones como los naturalizados del equipo.

Hablando de naturalizados, en conferencia de prensa previo al encuentro, Javier Aguirre no descartó en contemplar a otro elemento de esa característica como lo es Álvaro Fidalgo, quien pasa por un gran momento en la Liga MX, aunque admitió eso debrá contemplarlo a partir de marzo próximo.

La Selección Mexicana no recibía tres o más goles desde la derrota por 2-4 frente a Suiza en junio pasado también en partido amistoso; además, fue la cuarta ocasión en lo que va del año en que el conjunto del ‘Vasco’ Aguirre se va en cero.