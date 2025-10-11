    Selección Mexicana

    México vs. Colombia: golean al Tri a menos de un año del Mundial 2026

    Con golazos y fallas en la zaga, la Selección Mexicana pierde el primero de dos juegos amistosos en la Fecha FIFA de octubre.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Insólito! Malagón sale mal y regala el cuarto gol de Colombia

    México vs. Colombia no fue lo que esperaba Javier Aguirre y su cuerpo técnico; una racha de nueve partidos consecutivos sin perder entre partidos oficiales y amistosos en su camino hacia el Mundial 2026, del cual son coanfitriones, parecía llevar al Tricolor a un nuevo resultado a favor, mas fue goleado.

    Fue un 0-4 contundente del conjunto cafetalero en Arlington, Texas, en el primero de dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre y a falta de tres partidos para que concluya la actividad de la Selección Mexicana Mayor en ste año para entrar a un 2026 mundialista.

    Fue una vergonzoza exhibición del conjunto mexicano, los goles fueron una evidencia de los errores defensivos y falta de contundencia y oportunidad al frente. Las anotaciones de Colombia corrieron a cargo de Jhon Lucumí (17’), Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (65’) y Johan Carbonero (87’).

    El árbitro central incluso no permitió mayor daño a México y acabó el juego al 90’ sin dar tanto tiempo de compensación y lo hizo luego de que Germán Berterame estrellara el esférico en el poste en los segundo previos al final y quien participó junto a Julián Quiñones como los naturalizados del equipo.

    Hablando de naturalizados, en conferencia de prensa previo al encuentro, Javier Aguirre no descartó en contemplar a otro elemento de esa característica como lo es Álvaro Fidalgo, quien pasa por un gran momento en la Liga MX, aunque admitió eso debrá contemplarlo a partir de marzo próximo.

    La Selección Mexicana no recibía tres o más goles desde la derrota por 2-4 frente a Suiza en junio pasado también en partido amistoso; además, fue la cuarta ocasión en lo que va del año en que el conjunto del ‘Vasco’ Aguirre se va en cero.

    El siguiente partido del Tricolor será el próximo martes 14 de octubre frente a la Selección de Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, en territorio mexicano, uno de los estadios sede del Mundial 2026.

    Relacionados:
    Selección MexicanaMéxicoColombia (M)Mundial 2026

