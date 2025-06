Pero antes en la competencia de la FIFA la jornada la abren Benfica vs. Auckland City para dar paso a Flamengo vs. Chelsea y al LAFC vs. ES Tunis .

Mientras en el torneo de la Concacaf , Jamaica vs. Guadalupe se enfrentan al igual que Guatemala vs. Panamá .

Partidos de hoy viernes 20 de Junio del 2025

Mundial de Clubes

- Benfica vs. Auckland City - El partido da inicio a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos a traves de DAZN.