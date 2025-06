Palmeiras vs. Al Ahly inician la jornada en el torneo de la FIFA , le siguen el Inter Miami vs. Porto , el Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid y cierran el día en el Mundial de Clubes, PSG vs. Botafogo en una fecha con duelos interesantes en todos los frentes.

Partidos de hoy jueves 19 de junio del 2025

Mundial de Clubes

- Palmeiras vs. Al Ahly - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Este juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de DAZN.