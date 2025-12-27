    Futbol

    Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán

    El ‘Brody’ mostró su faceta como entrenador de su hijo Antonio en las playas de su natal Acapulco.

    Por:Juan Regis
    Video Hijo de Jorge Campos entrena con jersey de histórico de Liga MX

    Jorge Campos, legendario portero del futbol mexicano, demostró que su legado en la portería está lejos de concluir gracias a que su hijo Antonio Campos sigue sus pasos y hasta entrena de la misma forma que él.

    El primogénito del apodado 'Brody' compartió un video en las paradisíacas playas de Acapulco, Guerrero --ciudad natal de su padre-- donde se le ve entrenando cobijado por el mar y el sol.

    La faceta de Jorge Campos como entrenador de su hijo no fue lo único que llama la atención del video, ya que Antonio Campos no dejó pasar un pequeño gran detalle: el jersey que presumió.

    Y es que Campos Jr. se puso la playera con el dorsal #1 de Nahuel Guzmán, portero de Tigres y quien podría ser una de las leyendas de la Liga MX que podría retirarse el próximo año junto a su compañero André-Pierre Gignac.

    Antonio Campos radica en Los Ángeles y juega en la posición de portero para el equipo amateur Cal State Fullerton de la universidad de California.

    FutbolJorge Campos

