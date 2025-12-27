Futbol Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán El ‘Brody’ mostró su faceta como entrenador de su hijo Antonio en las playas de su natal Acapulco.

Video Hijo de Jorge Campos entrena con jersey de histórico de Liga MX

Jorge Campos, legendario portero del futbol mexicano, demostró que su legado en la portería está lejos de concluir gracias a que su hijo Antonio Campos sigue sus pasos y hasta entrena de la misma forma que él.

El primogénito del apodado 'Brody' compartió un video en las paradisíacas playas de Acapulco, Guerrero --ciudad natal de su padre-- donde se le ve entrenando cobijado por el mar y el sol.

La faceta de Jorge Campos como entrenador de su hijo no fue lo único que llama la atención del video, ya que Antonio Campos no dejó pasar un pequeño gran detalle: el jersey que presumió.

Y es que Campos Jr. se puso la playera con el dorsal #1 de Nahuel Guzmán, portero de Tigres y quien podría ser una de las leyendas de la Liga MX que podría retirarse el próximo año junto a su compañero André-Pierre Gignac.