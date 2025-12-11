    Fenerbahçe

    Fenerbahçe golea al Brann y sigue escalando en la Europa League

    El equipo de Edson Álvarez, que fue suplente este jueves, venció sin problemas al club noruego y se acerca a puestos de clasificación directa a Octavos.

    Video Resumen | ¡Fenerbahçe aplasta sin piedad al Brann!

    El Fenerbahce consiguió una contundente victoria por 0-4 en su visita al Brann durante una nueva jornada de la UEFA Europa League, en un duelo marcado por la ausencia en el once inicial del mexicano Edson Álvarez.

    El mediocampista inició en el banquillo por decisión técnica, respaldada por reportes que señalan que presentó molestias en la muñeca.

    El conjunto turco abrió el marcador apenas al minuto 4, cuando Aktürkolu definió con categoría tras una asistencia de Nene. Desde entonces, el dominio del Fenerbahce fue evidente ante un Brann limitado en generación ofensiva, incapaz de inquietar a la zaga visitante.

    El trámite del partido se inclinó aún más al 18’, luego de la expulsión de Helland por frenar un contragolpe claro. Con un hombre más, Fenerbahce monopolizó el balón y adelantó líneas en busca de ampliar la ventaja.

    El segundo tanto llegó al 35’, con Talisca aprovechando un rebote en un tiro de esquina para empujar el balón. Diez minutos después, el brasileño firmó su doblete tras controlar dentro del área y definir sin oposición, enviando al descanso a su equipo con una cómoda diferencia de 3-0.

    En la segunda mitad, el conjunto turco mantuvo el control y, al 64’, T alisca cerró su hat-trick con un remate preciso dentro del área. Brann nunca encontró respuesta y terminó cediendo ante el amplio dominio de los visitantes.

    Al cumplirse los 90 minutos, Fenerbahce selló una goleada autoritaria como visitante.

