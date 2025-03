Abrirá fuego Johan Vásquez cuando el Genoa se enfrente al Empoli en la Serie A, le seguirán Luis Chávez en el Rostov vs. Dinamo y Raúl Jiménez en el Manchester United vs. Fulham.

Más adelante, César 'Chino' Huerta hará lo propio en el Standard vs. Anderlecht y Guillermo Ochoa en el Farense vs. AVS.

También verán acción Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Santiago Giménez. En el AEK vs. Olympiacos, Al-Qadisiya vs. Al Riyadh y en el Milan vs. Lazio, respectivamente.