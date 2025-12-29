    Futbol

    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo

    El jugador del Galatasaray festejó de forma exorbitada un nuevo año con este collar.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Vaya regalito! El lujoso y costoso regalo que se hizo Victor Osimhen

    A través de un video en redes sociales, Victor Osimhen mostró su lujoso regalo de cumpleaños, el jugador del Galatasaray se colgó un costoso collar.

    La joya está valuada en 500 mil dólares, unos 726 millones es en Naira, moneda nigeriana, lugar de donde es oriundo el futbolista.

    En el video que se filtró, se muestra a Osimhen colgándose una cadena gruesa y brillante, con una placa enorme con el VO 9 y la bandera de Nigeria, por la parte trasera las siglas de MVP.

    El delantero llegó a los 27 años y ha tenido una larga carrera en el balompié profesional, inicio en el Wolfsburg de Alemania, pasó al Royal Charleroi de Bélgica, después viajó a Francia para jugar con el Lille, donde tuvo una corta estancia.

    Con el Napoli de Italia tuvo su mejor momento, ahí conquistó el título de la Serie A, de esta manera llegó al Galatasaray de Turquía en 2024, con los turcos ya conquistó la Copa y la Super Liga de Turquía.

    Actualmente, el Galatasaray es líder de la Super Liga de Turquía tras 17 partidos disputados con 42 puntos cosechados.

