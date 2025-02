Partidos de hoy viernes 28 de febrero: Liga MX, Liga MX Femenil y juega CR7 en Arabia

Partidos de hoy viernes 28 de febrero del 2025

· Mazatlán vs. Cruz Azul Este partido se jugará a las 9:00 pm tiempo del CT de México por TV Azteca; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

· América vs. Atlético San Luis Este partido se jugará a las 8:00 pm tiempo del CT de México; a las 9:00 pm ET, 9:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos. El juego se verá a través de ViX.

Este partido se jugará a las 10:00 am tiempo del CT de México; a las 11:00 am ET, 10:00 am CT y 7:00 am PT en Estados Unidos. Liga de Arabia