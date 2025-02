Partidos hoy martes 25 de febrero: Doble jornada Liga MX y Concacaf Champions Cup

Este martes 25 de febrero de 2025 la pelota sigue rodando en todo el mundo y aquí te traemos el listado de los mejores encuentros.

Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones regresan a la acción en la Liga de Arabia Saudita para mantener sus respectivas rachas goleadoras desde su llegada al exótico torneo.

Por otra parte, Raúl Jiménez enfrentará a su exquipo Wolverhampton en la Premier League, mientras que en España nos espera un partidazo de Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid.

En liga Liga MX se disputan algunos partidos de media jornada mientras que en Estados Unidos se llevará a cabo la vuelta de la Concacaf Champions Cup.

PARTIDOS HOY MARTES 25 DE FEBRERO DE 2025

Selección Mexicana Femenil

China vs. México 6am centro de México, 7am ET Estados Unidos

Liga de Arabia

Al-Wahda vs. Al-Nassr 10am centro de México, 11am ET Estados Unidos Al-Ahli vs. Al-Qadisiya

11:30am centro de México, 12:30pm ET





Premier League

Brighton vs. Bournemouth 1:30pm México, 2:30pm ET Wolves vs. Fulham

1:30pm México, 2:30pm ET





Copa del Rey

Barcelona vs Atlético de Madrid 2:30pm México, 3:30pm ET

Liga MX

Tigres vs. Juárez 7pm México, 8pm ET Mazatlán vs. Monterrey

9pm México, 10pm ET

Tijuana vs. Pumas

9pm México, 10pm ET





Concacaf Champions Cup

Inter Miami vs. Sporting KC 7pm México, 8pm ET LAFC vs. Colorado Rapids

9pm México, 10pm ET