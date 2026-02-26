futbol ¡Éxito total! FMF concluye su 2do Congreso de Futbol Formativo Rafael Márquez, Duilio Davino, Andrés Lillini y Andrea Rodebaugh tienen participación especial en conferencia magistral que da cierre al congreso.

Con una convocatoria histórica de cerca de 750 asistentes provenientes de todos los estados de la república, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) concluyó con éxito el 2.º Congreso de Futbol Formativo, consolidándose como el principal espacio de actualización y análisis del futbol base en México.

El Congreso —que duplicó la convocatoria de la primera edición— confirmó que el futbol formativo se ha convertido en tema prioritario dentro del proyecto deportivo de la FMF. En el mensaje de clausura, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo, destacó que el desarrollo comienza en la base y que el nuevo modelo conecta el futbol escolar y el futbol amateur con ligas profesionales y fuerzas básicas, lo que asegura una transición ordenada hacia el alto rendimiento.

Entre los principales avances y anuncios destacan:

• Presentación oficial de “Jugamos Todos”, una plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx

• Certificación de academias, cuyos primeros lineamientos se publicarán en abril.

• Nuevo modelo de formación de entrenadores

• Plataforma de formación continua de la FMF en alianza con Coaches’ Voice

• Sistema de visorías en todo el territorio nacional

• Impulso transversal al futbol femenil

• Definición del perfil del jugador mexicano rumbo 2030/2031

RESULTADOS CON IMPACTO MEDIBLE

• 12,000 escuelas registradas en la Copa Escolar Conade-FMF hasta la fecha.

• Más de 100,000 balones entregados en 2025.

• Responsables de visoría en 22 estados con más de 3,100 jugadores observados.

• Más de 2,000 jóvenes visoreados en Estados Unidos.

• 45 jugadores con contrato profesional y 80 convocados a selecciones nacionales.

• 1,536 equipos participaron en las fases estatales de los Campeonatos Nacionales.

VOCES QUE MARCAN EL CAMINO RUMBO A LA ÉLITE



En la segunda jornada se profundizó en el sistema de competencias de futbol base, la detección de talento y el perfil del jugador mexicano rumbo a 2030/2031, con reflexiones estratégicas de quienes hoy lideran procesos clave en el futbol nacional.

Rafael Márquez subrayó que la mentalidad competitiva se forma desde edades tempranas y que el rol del entrenador es determinante para construir hábitos de disciplina, resiliencia y confianza. Señaló que el talento mexicano existe, pero debe acompañarse de metodología, exigencia y estructura para alcanzar estándares internacionales. Destacó que si México aspira a estar entre los mejores del mundo, el cambio comienza en la formación integral del jugador.

Andrea Rodebaugh enfatizó que el crecimiento del futbol femenil requiere una base sólida desde las categorías iniciales. Explicó que el desarrollo técnico y táctico del juego femenino exige planificación, continuidad y mejores condiciones estructurales, así como una visión que incluya a niñas y mujeres en cada etapa del ecosistema formativo. Recalcó que la profesionalización del futbol femenil depende directamente de la calidad del trabajo en el futbol base.

Andrés Lillini destacó que el éxito de las selecciones menores y del futbol profesional depende de una organización coherente entre los 6 y los 12 años. Subrayó la importancia del scouting sistemático, el seguimiento individualizado y la preparación física y mental adecuada para soportar calendarios cada vez más demandantes. Señaló que el estándar de la Liga BBVA MX exige jugadores mejor preparados y que esa construcción comienza en la etapa formativa.

El panel sobre los retos del futbol formativo femenil, moderado por Mariana Gutiérrez, puso sobre la mesa la necesidad de alinear condiciones, generar redes de colaboración y atraer y retener talento. Se destacó que competir es parte esencial del desarrollo y que el ecosistema debe adaptarse para ofrecer mayores oportunidades a niñas y jóvenes futbolistas, en consonancia con los objetivos estratégicos internacionales.

La participación de especialistas de FIFA y UEFA permitió intercambiar mejores prácticas y adaptar estándares internacionales al contexto nacional, fortaleciendo la proyección global del modelo mexicano.