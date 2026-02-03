Lens Lens toma medidas ante comentarios racistas contra Maximin El euipo francés cerró la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones en redes sociales y aseguró seguirá tomando las medidas necesarias.

Lens condenó este martes la " avalancha de comentarios de odio e insultos racistas" dirigidos a su nuevo futbolista, Allan Saint-Maximin ex jugador del América.

Y al mismo tiempo anunció medidas para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión "saludables y respetuosos".

"El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales", se lee en el comunicado de prensa publicado en X.

Y añade: "Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos.

"Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo", finalizó.

Saint-Maximin llegó al club de Coapa en el Apertura 2025 y lo dejó tras la Jornada 4 del Apertura 2026, previamente denunció ataques racistas en contra de sus familia, concretamente contra sus hijos, lo cual fue un factor determinante para su partida.

Desde entonces, los ataques vías redes sociales continuaron y le han seguido tras el anuncio en redes sociales de su llegada al club francés.