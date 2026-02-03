    Lens

    Lens toma medidas ante comentarios racistas contra Maximin

    El euipo francés cerró la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones en redes sociales y aseguró seguirá tomando las medidas necesarias.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Ya estaba cerrado? Saint-Maximin es anunciado por club de la Ligue 1

    Lens condenó este martes la " avalancha de comentarios de odio e insultos racistas" dirigidos a su nuevo futbolista, Allan Saint-Maximin ex jugador del América.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Lens

    Allan Saint-Maximin regresará al futbol francés tras repentina salida del América
    1 mins

    Allan Saint-Maximin regresará al futbol francés tras repentina salida del América

    Fútbol
    Victoria para el Lens sobre el Paris Saint-Germain
    11 fotos

    Victoria para el Lens sobre el Paris Saint-Germain

    Fútbol
    El Atlético de Madrid negocia la compra del Lens francés, ahora en Segunda
    1 mins

    El Atlético de Madrid negocia la compra del Lens francés, ahora en Segunda

    Fútbol

    Y al mismo tiempo anunció medidas para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión "saludables y respetuosos".

    "El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en las redes sociales", se lee en el comunicado de prensa publicado en X.

    Y añade: "Como medida responsable, el club se ha visto obligado a cerrar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y continuará tomando todas las medidas necesarias para que sus plataformas de redes sociales sean lugares de expresión saludables y respetuosos.

    "Como club cívico y comprometido, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y sus seres queridos, a quienes ofrece su total y completo apoyo", finalizó.

    Saint-Maximin llegó al club de Coapa en el Apertura 2025 y lo dejó tras la Jornada 4 del Apertura 2026, previamente denunció ataques racistas en contra de sus familia, concretamente contra sus hijos, lo cual fue un factor determinante para su partida.

    Desde entonces, los ataques vías redes sociales continuaron y le han seguido tras el anuncio en redes sociales de su llegada al club francés.

    Video No pierde el tiempo; Maximin jugará para este equipo
    Relacionados:
    LensAllan Saint-MaximinAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX