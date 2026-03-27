Futbol Partidos de hoy viernes 27 de marzo: México vs. Portugal y Liga MX Femenil Continúa la actividad de la Fecha FIFA con una serie de partidos como parte de la preparación de varias selecciones rumbo al Mundial 2026.

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La actividad de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026 continúa con los partidos de hoy viernes 27 de marzo; ahora ninguno de carácter oficial entre las selecciones clasificadas al torneo de este verano pero sí amistosos como lo es el México vs. Portugal.

Este mismo día también tendrá actividad una de las selecciones rivales de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA, Sudáfrica, que jugara frente a Panamá.

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Además, en actividad de competiciones oficiales, la Liga MX Femenil sí tendrá actividad con la continuación de la Jornada 14, que tendrá cuatro partidos para sumarse al disputado entre Tigres y América el pasado miércoles 25 de marzo.

PARTIDOS DE HOY VIERNES 27 DE MARZO

Entre las selecciones más destacadas que tendrán actividad en encuentros amistosos rumbo al Mundial 2026 están Países Bajos, Uruguay, Inglaterra, Alemania, Argentina, España y Noruega.

Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo:

Liga MX Femenil

Pumas vs. León, 18:00 MX y 20:00 ET

Atlas vs. Necaxa, 19:00 MX y 21:00 ET

Pachuca vs. Rayadas, 19:06 MX y 21:06 ET

Mazatlán FC vs. Toluca, 20:00 MX y 22:00 ET

Partidos amistosos