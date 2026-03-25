Mundial 2026 México vs. Portugal: Cuáles son las figuras de la selección portuguesa que vienen a México Es un equipo de talla mundial: estos son los astros que estarán en la reinauguración del Estadio Banorte.

Video ¡De clase mundial! Las figuras de Portugal que se presentarán ante México

La Selección Mexicana tiene en puerta el partido amistoso ante Portugal en lo que será la reinauguración del Estadio Banorte este 28 de marzo, y, con las 'Quinas', viene también una constelación importante.

Es cierto que Cristiano Ronaldo no estará, pero Portugal es mucho más que CR7, es un conglomerado de figuras de talla mundial y que acaparan reflectores, preponderantemente en el futbol de Europa.

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En total, la convocatoria es de 27 jugadores, y varios de ellos son auténticos cracks en algunos de los mejores equipos en todo el planeta futbolístico.

LAS FIGURAS DE PORTUGAL ANTE MÉXICO PARA EL PARTIDO DE ESTE 28 DE MARZO



Roberto Martínez, director técnico de Portugal, convocó a varias de las grandes figuras de la escuadra lusitana en la que es la última Fecha FIFA antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Como ejemplo están algunos jugadores del equipo campeón de la Champions League actualmente, como Joao Neves, Vitinha o Gonçalo Ramos, de altísima calidad.

Bruno Fernandes, uno de los grandes líderes de la Selección de Portugal, y también un referente actual del Manchester Unitedd de la Premier League, también asistirá a la cita en México, lo mismo que Rafael Leão, quien está en el Milan de Santi Gimenez o Joao Cancelo del Barcelona.