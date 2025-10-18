México se topa con pared en su debut dentro del Mundial Femenil Sub-17

Video Lo que dejó el 2022 | Lionel Messi llevó a Argentina a la gloria mundial

México se topó con pared y tuvo un inicio complicado dentro de l Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos ante Corea del Norte.

Marcador de 2-0 a favor de la escuadra asiática que es ya una potencia en la categoría y campeona dentro de este certamen de la FIFA y acabó por demostrarlo en la cancha.

PUBLICIDAD

Jong Hyang Yu, cuando apenas transcurrían los primeros minutos, abrió el marcador en una acción individual y en donde soportó tibios embates de la zaga mexicana y, a final de cuentas, pudo finiquitar ante la portera Murrieta.

Las dirigidas por Miguel Ángel Gamero no tuvieron tiempo para reaccionar y las coreanas aprovecharon casi la nula oposición que encontraban por parte del bando americano y el daño se hizo más grande.

Won Sim Kim extendió la ventaja de las norcoreanas a los 28' en una jugada iniciada en media cancha y que evidenció también la falta de oficio de algunas jugadoras mexicanas.