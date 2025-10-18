México se topa con pared en su debut dentro del Mundial Femenil Sub-17
Debut complicado del Tri Femenil ante la poderosa escuadra asiática, campeona de la categoría.
México se topó con pared y tuvo un inicio complicado dentro de l Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos ante Corea del Norte.
Marcador de 2-0 a favor de la escuadra asiática que es ya una potencia en la categoría y campeona dentro de este certamen de la FIFA y acabó por demostrarlo en la cancha.
Jong Hyang Yu, cuando apenas transcurrían los primeros minutos, abrió el marcador en una acción individual y en donde soportó tibios embates de la zaga mexicana y, a final de cuentas, pudo finiquitar ante la portera Murrieta.
Las dirigidas por Miguel Ángel Gamero no tuvieron tiempo para reaccionar y las coreanas aprovecharon casi la nula oposición que encontraban por parte del bando americano y el daño se hizo más grande.
Won Sim Kim extendió la ventaja de las norcoreanas a los 28' en una jugada iniciada en media cancha y que evidenció también la falta de oficio de algunas jugadoras mexicanas.
A pesar de que México pidió revisión del VAR por posible penal en el segundo tiempo, ya no hubo nada que despertara al Tri y la vigente campeona del Mundial Femenil Sub-17 hizo valer su condición de favoritas en un debut amargo para las de Gamero.