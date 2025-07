El balón no se detiene ni siquiera a mitad de semana y nos regala emocionantes partidos en distintos frentes como la Copa América Femenina, la Europa League, la Conference League y la Copa Sudamericana.

En los torneos de la UEFA, el Anderlecht del Chino Huerta enfrentará al Hácken, mientras Orbelín Pineda y el AEK ante el H. Beer-Sheva.

Mientras en el torneo femenil, Ecuador se verá ante Argentina y Chile vs. Uruguay.

Finalmente en la Copa Sudamericana, los duelos que veremos serán Guaraní vs. U. de Chile y Atlético Mineiro.

Europa League

- Anderlecht vs. Hácken - El partido se jugará a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Conference League

- AEK ante el H. Beer Sheva - El partido se jugará a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Copa América Femenina

- Ecuador vs. Argentina - El partido se jugará a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Chile vs. Uruguay - El partido se jugará a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estado Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

