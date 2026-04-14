    Futbol

    'Dinamita' Barrera, tras su retiro con Gallos, es un asiduo de la 'talacha'

    A el ex jugador de Pumas, Cruz Azul, West Ham y Querétaro se le ha visto en distintos equipos amateurs, el más reciente el Atlético FC.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Pablo Barrera, tras su retiro con Gallos, es un asiduo de la 'talacha'

    Se retiró en noviembre pasado como capitán de Querétaro tras una prolífica carrera que incluyó también clubes como Pumas, Cruz Azul, Monterrey, West Ham, Real Zaragoza y San Luis y a menos de seis meses de ello Pablo Barrera, que también asistió al Mundial 2010, ya es un jugador recurrente de la famosa "talacha".

    El futbol amateur, que reparte importantes cantidades de dinero, en distintos torneos y eventos por todo México se ha nutrido de un exmundialista y su más reciente equipo fue el Atlético FC de la Liga el Palmar de Morelos el pasado fin de semana.

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    'Dinamita' participó en un duelo ante el Ikal Sports. La cuenta Talachamania de Tik Tok, le hizo un seguimiento desde su llegada hasta el final del partido y lo llamó, "el talachero mas solicitado del momento".

    Barrera se mostró cordial con sus compañeros, entre ellos Roberto Nurse que jugó con clubes como Colibríes, Atlante, León, Tiburones y Dorados, y rivales con quienes incluso se tomó incluso fotografías. Ya en el juego se mostró participativo y anotó un gol de penal, y dio una asistencia a Nurse para otro

    Al final del juego dio una breve entrevista a la cuenta de Instagram del Ikal Sports.

    "Estoy contento en esta nueva faceta en el futbol amateur. Es un futbol competitivo y me está gustando", explicó.

    Lo cierto es que no es la primera vez que se le ve jugando al futbol en la 'talacha' mexicana. En diciembre participó en la final de la Copa Agustín Alonso con el Cusco FC y levantó el trofeo de campeón tras vencer 2-1 a Armadillos FC Tepalcingo.

    Torneo que diversos medios aseguran repartió dos millones de pesos al ganador de los cailes le tocaron 100 mil a Barrera.

    Y hace unos días disputó la Copa Potosí con Chivas Impulsora, nada que ver con el club de Liga MX, en donde también salió campeón.

    Video ¡Bombazo! Pablo Barrera será entrenador en Liga MX tras retirarse
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