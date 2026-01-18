    Mexicanos en el Exterior

    Orbelín Pineda da brutal asistencia de gol con la espalda con AEK Atenas

    El mediocampista usó un método poco usual para asistir a Luka Jovic ante Panathinaikos.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡A lo Cuau! La irreal asistencia de Orbelín Pineda en Grecia

    Al más puro estilo de Cuauhtémoc Blanco, Orbelín Pineda dio una irreal asistencia en la goleada del AEK Atenas por 4-0 ante Panathinaikos, en la Jornada 17 de la SuperLiga de Grecia.

    El mexicano fue titular, como ya es habitual, y aunque en las últimas semanas estuvo muy cercano con goles para el AEK, en esta ocasión ayudó de una forma diferente.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL
    4 mins

    Partidos de hoy 18 de enero: Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

    Fútbol
    Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL
    5 mins

    Partidos de hoy 17 de enero: Liga MX, mexicanos en el extranjero y NFL

    Fútbol
    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España
    1 mins

    Barcelona elimina a Álex Padilla y al Athletic Club de la Supercopa de España

    Fútbol
    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada
    1 mins

    Julián Araujo en problemas: Celtic anuncia despido a una semana de su llegada

    Fútbol
    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow
    3 mins

    Julián Araujo puede tener un debut de ensueño con Celtic Glasgow

    Fútbol
    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026
    1 mins

    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026

    Fútbol
    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad
    1 mins

    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad

    Fútbol
    Edson Álvarez es baja en el Fenerbahce debido a lesión
    1 mins

    Edson Álvarez es baja en el Fenerbahce debido a lesión

    Fútbol
    Gol de Orbelín Pineda en goleada de AEK Atenas ante Panetolikos
    1 mins

    Gol de Orbelín Pineda en goleada de AEK Atenas ante Panetolikos

    Fútbol
    Orbelín Pineda abre las puertas para que el AEK Atenas goleara al Atromitos
    1 mins

    Orbelín Pineda abre las puertas para que el AEK Atenas goleara al Atromitos

    Fútbol

    LA 'JOROBINHA' DE ORBELÍN PINEDA


    Cuando corría el minuto 57 del partido, tras un cobro de falta por banda derecha, el mexicano Orbelín Pineda asistió a Luka Jovic con la mera espalda alta de su cuerpo, en un hecho irreal.

    No fue intención alguna de Orbelín el hacerlo, y es que en primera instancia hubo un remate de un compañero, pero curiosamente el balón le pegó en la joroba para dar asistencia al goleador serbio.

    Jovic se destapó con cuatro goles, sí, el mismo jugador que fue buscado por Cruz Azul hace unos meses y que prefirió mantenerse en Europa otra temporada más.

    Con el triunfo de 4-0 ante Panathinaikos, AEK Atena se mantiene segundo en Grecia, igualada con PAOK, ambos con 41 puntos.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorOrbelín PinedaAEK Athens

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX