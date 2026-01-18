Orbelín Pineda da brutal asistencia de gol con la espalda con AEK Atenas
El mediocampista usó un método poco usual para asistir a Luka Jovic ante Panathinaikos.
Al más puro estilo de Cuauhtémoc Blanco, Orbelín Pineda dio una irreal asistencia en la goleada del AEK Atenas por 4-0 ante Panathinaikos, en la Jornada 17 de la SuperLiga de Grecia.
El mexicano fue titular, como ya es habitual, y aunque en las últimas semanas estuvo muy cercano con goles para el AEK, en esta ocasión ayudó de una forma diferente.
LA 'JOROBINHA' DE ORBELÍN PINEDA
Cuando corría el minuto 57 del partido, tras un cobro de falta por banda derecha, el mexicano Orbelín Pineda asistió a Luka Jovic con la mera espalda alta de su cuerpo, en un hecho irreal.
No fue intención alguna de Orbelín el hacerlo, y es que en primera instancia hubo un remate de un compañero, pero curiosamente el balón le pegó en la joroba para dar asistencia al goleador serbio.
Jovic se destapó con cuatro goles, sí, el mismo jugador que fue buscado por Cruz Azul hace unos meses y que prefirió mantenerse en Europa otra temporada más.
Con el triunfo de 4-0 ante Panathinaikos, AEK Atena se mantiene segundo en Grecia, igualada con PAOK, ambos con 41 puntos.