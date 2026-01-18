Mexicanos en el Exterior Orbelín Pineda da brutal asistencia de gol con la espalda con AEK Atenas El mediocampista usó un método poco usual para asistir a Luka Jovic ante Panathinaikos.

Video ¡A lo Cuau! La irreal asistencia de Orbelín Pineda en Grecia

Al más puro estilo de Cuauhtémoc Blanco, Orbelín Pineda dio una irreal asistencia en la goleada del AEK Atenas por 4-0 ante Panathinaikos, en la Jornada 17 de la SuperLiga de Grecia.

El mexicano fue titular, como ya es habitual, y aunque en las últimas semanas estuvo muy cercano con goles para el AEK, en esta ocasión ayudó de una forma diferente.

LA 'JOROBINHA' DE ORBELÍN PINEDA



Cuando corría el minuto 57 del partido, tras un cobro de falta por banda derecha, el mexicano Orbelín Pineda asistió a Luka Jovic con la mera espalda alta de su cuerpo, en un hecho irreal.

No fue intención alguna de Orbelín el hacerlo, y es que en primera instancia hubo un remate de un compañero, pero curiosamente el balón le pegó en la joroba para dar asistencia al goleador serbio.

Jovic se destapó con cuatro goles, sí, el mismo jugador que fue buscado por Cruz Azul hace unos meses y que prefirió mantenerse en Europa otra temporada más.