    Top de fichajes caídos de Cruz Azul, ¿Miguel Borja será el próximo?

    En caso de que no se concrete su llegada, el colombiano se unirá una polémica lista de fichajes frustrados de La Máquina.

    Por:Kevin R. Yu
    Imagen MEXSPORT

    El fichaje de Miguel Borja en Cruz Azul se tambalea luego de que el delantero regresara a Colombia tras permanecer cerca de dos semanas en la Ciudad de México sin que haya podido firmar su contrato con La Máquina.

    Adrián Esparza reportó para TUDN que Cruz Azul espera liberar una plaza de extranjero para cerrar la contratación del delantero colombiano que desde el pasado 28 de diciembre reportó con el club cementero tras culminar su contrato con River Plate.

    Con el Torneo Clausura 2026 ya iniciado y las últimas dos semanas del mercado invernal en puerta, existe el riesgo de que el fichaje de Miguel Borja se caiga, por lo que te presentamos un recuento de las contrataciones fallidas más destacadas de La Máquina en los últimos años.

    Luka Jovic, procedente del Milan

    El caso más reciente es el de Luka Jovic que tenía prácticamente arreglada su llegada a Cruz Azul para el Apertura 2025, pero el club no logró liberar una plaza de extranjero y al delantero se le agotó la paciencia, por lo que terminó firmando con AEK Atenas.

    Matheus Dória, procedente de Santos Laguna

    Dória estuvo a nada de ser anunciado por Cruz Azul para el Apertura 2023, incluso fue visto con la indumentaria de La Máquina, pero su fichaje se cayó de último momento por un supuesto problema hepático que fue detectado en los exámenes médicos, el cual negó el defensa brasileño que se mantuvo jugando en Santos y después pasó al Atlas.

    Eduardo Aguirre, procedente de Atlas

    Mismo caso que Dória. Eduardo ‘Mudo’ Aguirre tenía todo para llegar a Cruz Azul ese mismo verano, pero al presentar los chequeos médicos le detectaron hernias discales que ya habían sido operadas, pero no extraídas completamente, y La Máquina optó por deshacer el fichaje.

    José Juan Macías, procedente de Chivas

    JJ Macías estuvo cerca de llegar a Cruz Azul antes de reforzar a León en 2019, reveló José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas. El fichaje no se concretó porque el conjunto cementero se tardó en dar una respuesta a tiempo.

    Paulo da Silva, procedente del Sunderland

    Paulo da Silva es recordado con la playera del Toluca, pero también pudo jugar en Cruz Azul, con quien tenía una jugosa oferta para volver a la Liga MX en enero del 2011, sin embargo, La Máquina no logró un acuerdo económico con el Sunderland de la Premier League y Javier Aguirre aprovechó para llevárselo a España con el Real Zaragoza.

