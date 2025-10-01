    Futbol

    ¡Ningún futbolista mexicano entre los 100 mejores del Siglo XXI!

    La revista británica ‘Four four two’ entregó una lista de los mejores 100, que encabeza Leo Messi, seguido por Cristiano Ronaldo.

    Leo Messi se lleva otro reconocimiento a su trayectoria al ser elegido el mejor futbolista del Siglo XXI, por la revista británica ‘Four four two’, superando a Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta como los mejores de esta época.

    Messi, actualmente en el futbol de la MLS con el Inter Miami, fue seleccionado por la publicación especializada, que ubicó en la cuarta posición a Xavi y en la quinta a Ronaldinho.

    En el sexto lugar aparece el francés Zinedine Zidane, seguido por Thierry Henry, Manuel Nahuer, Kaká y el uruguayo Luis Suárez.

    En el listado de 100 jugadores no aparece ningún futbolista mexicano, incluso sale un colombiano Radamel Falcao en la posición 54. Solamente en el lugar 19 se ubica el español Sergio Ramos, actualmente con Rayados de Monterrey.

    Cierran la lista los jugadores Rivaldo, Miroslav Klose y Trent Alexander-Arnold.

