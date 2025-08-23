    Mexicanos en el Exterior

    Mourinho deja secas palabras al referirse por primera vez a Edson Álvarez

    El estratega del conjunto de Estambul responde así tras cuestionamiento en referncia al 'Machín'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Más cerca que nunca! Los detalles que separan a Edson de su nuevo club

    José Mourinho, director técnico del Fenerbahce, habló por primera vez de la llegada de Edson Álvarez al conjunto de Estambul y se limitó solo a anticipar que, de momento, no hay necesidad de dedicarle atención al mexicano.

    En entrevista con Bein Sports Turquía, el timonel portugués fue cuestionado sobre el mexicano e, incluso, si lo tomaría en cuenta para el partido de este sábado ante el Kocaelispor dentro de la Superliga de Turquía.

    Mourinho señaló que tanto el 'Machín' como Nené, otro de los refuerzos del Fenerbahce recién llegados, están en condiciones distintas, pero en el caso del mexicano, restó importancia al hecho de que no esté en el compromiso de este sábado.

    "No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Nené llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello", dijo Mourinho.

    Edson Álvarez recién fue anunciado de forma oficial por el conjunto del Fenerbahce, procedente del West Ham y llega al conjunto turco como una petición directa del propio José Mourinho.

    Se espera que el 'Machín' pueda integrarse a la brevedad con su nuevo equipo. Todo parece indicar que llega en condiciones óptimas para jugar. El Fenerbahce tiene su próximo compromiso ante Benfica en la vuelta de los Playoffs de la Champions League este miércoles 27.

