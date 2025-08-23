Edson Álvarez ya firmó y se revela el número que tendrá en el Fenerbahce

Video Edson es presentado en Fenerbahçe comiendo tacos y tendrá número de delantero

Edson Álvarez fue presentado oficialmente este sábado como nuevo jugador del Fenerbahce, tras cumplir satisfactoriamente con los últimos trámites y firmar contrato con el club turco que dirige José Mourinho.

El mediocampista mexicano, exjugador del América, Ajax y West Ham, sorprendió al recibir un dorsal poco común para su posición: portará el número 11.

PUBLICIDAD

El mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022 superó las pruebas médicas antes de estampar su rúbrica. En el video de bienvenida, donde aparece comiendo tacos, envió un mensaje a la afición: “ Vengo aquí a pelear por esta camiseta y en Kadıköy nunca peleas solo”.

Álvarez había utilizado el número 19 en el West Ham y, antes de su salida de la Premier League, se había anunciado que jugaría con el 4 esta campaña. En la Selección Mexicana también ha portado ese dorsal, pero nunca antes había vestido el 11, más asociado a futbolistas ofensivos.

Con el Fenerbahce vivirá esa primera experiencia, en un desafío que representa su llegada al futbol turco bajo el mando de Mourinho, quien lo pidió y lo espera para incorporarse de inmediato a los entrenamientos.

El equipo de Estambul enfrentará en los próximos días una prueba crucial ante el Benfica, serie que definirá su participación en la próxima edición de la UEFA Champions League, torneo en el que Álvarez buscará consolidarse con su nuevo club.