¿Estás preparado? Espectacular doble cartelera con LAFC y LA Galaxy

Con toda la acción concentrada en Los Ángeles y sus alrededores, desde las 5 pm ET te llevaremos el duelo entre el ¿recuperado? LAFC de Carlos Vela y Diego Rossi y un New York City FC en el que podrían debutar dos nuevos talentos brasileños, que acompañarán a Valentín Castellanos , Jesús Medina y compañía.

LAFC vs NEW YORK CITY FC

Sábado, 29 de mayo (5 pm ET / UniMás, TUDN)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California