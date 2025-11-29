'Chucky' Lozano anota pero Vancouver lo deja sin Final en la MLS
El conjunto canadiense se consagró campeón de la Conferencia Oeste y disputarán la MLS Cup el próximo 6 de diciembre ante el Inter Miami de Messi.
Vancouver Whitecaps, el mismo equipo que perdió la Final de la Concachampions ante Cruz Azul, se consagró campeón de la Conferencia Oeste tras vencer por 1-3 al San Diego FC y ahora luchará por la MLS Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi.
A pesar de que Hirving Lozano anotó, el equipo del mexicano, que nuevamente empezó en el banquillo, cayó derrotado y acabó de esa forma su primera temporada en la Major League Soccer en la Final de Conferencia.
El primer tiempo del partido resultó fatídico para el equipo del ‘Chucky’ Lozano. A los 8 minutos, Brian White abrió el marcador y, tres minutos más tarde, el portero mexicano Pablo Sisniega, gran protagonista del partido, anotó con mala fortuna un gol en contra.
Por si fuera poco, cuando ya se jugaba el tiempo de reposición, nuevamente White se hizo presente en el marcador al anotar el 0-3 que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro.
Aunque ‘Chucky’ Lozano marcó el descuento a los 60 minutos, el conjunto local no pudo remontar. Además de lo anterior, el mexicano Sisniega fue expulsado a los 79 minutos completando lo que fue una noche de pesadilla.
Así las cosas quedó definida la gran final de la Major League Soccer, donde el Inter Miami será local el próximo sábado 6 de diciembre ante los Vancouver Whitecaps, el equipo que los eliminó en las Semifinales de la Concacaf Champions League a comienzos de temporada.