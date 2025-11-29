'Chucky' Lozano anota pero Vancouver lo deja sin Final en la MLS

Video ‘Chucky’ Lozano marca pero el San Diego FC es eliminado en la MLS

A pesar de que Hirving Lozano anotó, el equipo del mexicano, que nuevamente empezó en el banquillo, cayó derrotado y acabó de esa forma su primera temporada en la Major League Soccer en la Final de Conferencia.

El primer tiempo del partido resultó fatídico para el equipo del ‘Chucky’ Lozano. A los 8 minutos, Brian White abrió el marcador y, tres minutos más tarde, el portero mexicano Pablo Sisniega, gran protagonista del partido, anotó con mala fortuna un gol en contra.

Por si fuera poco, cuando ya se jugaba el tiempo de reposición, nuevamente White se hizo presente en el marcador al anotar el 0-3 que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro.

Aunque ‘Chucky’ Lozano marcó el descuento a los 60 minutos, el conjunto local no pudo remontar. Además de lo anterior, el mexicano Sisniega fue expulsado a los 79 minutos completando lo que fue una noche de pesadilla.