Lionel Messi Messi se convierte en primer ganador del MVP de la MLS en años consecutivos El astro argentino cerró el 2025 de gran forma de cara al Mundial de 2026.

Video ¡El primero en lograrlo! MLS anuncia premio histórico para Messi

Lionel Messi ha hecho historia en la MLS una vez más luego de haber levantado su primer título de liga con el Inter Miami y ahora se convirtió en el primer jugador en ganar el MVP en temporadas consecutivas.

La MLS anunció este martes que el delantero de Inter Miami fue elegido como el ganador del Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de 2025. Messi también se llevó el Botín de Oro de la liga gracias a sus 29 goles y 19 asistencias durante la campaña.

PUBLICIDAD

Es el único jugador en la historia de la liga que ha registrado al menos 36 contribuciones de gol en una temporada en varias ocasiones (2024, 2025) y es el segundo jugador en los anales de la MLS en liderar la liga tanto en goles anotados (29) como en asistencias (19), junto Sebastian Giovinco del Toronto FC en 2015 (22 goles, 16 asistencias).

Messi demostró su humildad tras haber hecho historia una vez más en la MLS.

"Agradecido por este reconocimiento, la verdad es algo muy lindo recibir un premio personal, pero que quiero compartir con mis compañeros porque tuve la suerte de ganar el premio al goleador y eso es gracias a la ayuda de todos ellos, feliz por ser el primero en la historia de esta liga en ganar dos consecutivos y muy agradecido.