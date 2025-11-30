‘Chucky’ Lozano desvela su futuro tras eliminación del San Diego FC en MLS

El San Diego FC quedó eliminado de la MLS tras perder en la Final de la Conferencia del Oeste ante el Vancouver Whitecaps en casa por 1-3, un choque donde el único tanto del partido para los locales lo marcó Hirving Lozano.

El mexicano, que comenzó en el banquillo, entró en la segunda parte y marcó un golazo para su club, pero finalmente no les alcanzó y terminaron una primera temporada que deja ilusionados a los fans para lo que viene.

Justamente sobre su futuro en el equipo, el ‘Chucky’ Lozano habló en conferencia de prensa: “ Para mí yo creo que gracias a Dios terminé de salud muy bien, entonces yo creo que (el objetivo) es regresar de la mejor manera, regresar físicamente bien. Ojalá que el otro torneo sea un torneo muy bueno también”, aseguró el mexiacno, dejando ver que seguirá en el club.

El atacante de la Selección Mexicana también dejó un mensaje a los fans que apoyaron al equipo en la Final de Conferencia Oeste y en general a lo largo de la temporada.

“ Yo creo que tienen que estar felices del apoyo que nos dieron, se los agradecemos infinitamente. Yo creo que es normal (que estén tristes por la derrota), es su equipo. La verdad que d ecirles que una disculpa, pero yo creo que se tienen que ir muy contentos todos”, dijo.

“ Creo que tanto para el club como para los fans fue un torneo fantástico en conjunto. Y bueno, agradecerles siempre, agradecerles el cariño, el apoyo y el que vengan a darse tiempo de venir a ver los partidos” agregó.

DT del San Diego quo quiso hablar del futuro del Chucky

Por su parte, el entrenador del San Diego FC, Mikey Varas, no quiso referirse a una posible salida de Hirving Lozano.

“No, en este momento nosotros estamos pensando en el dolor del partido. Como lo he dicho no hay detalles acá por hora y creo que es un poco una falta de respeto hablar de quién va a estar y quien no, cuando acabamos de hacer una temporada increíble y hemos perdido un partido porque esto duele y lo sentimos por la afición y por la gente”, declaró Varas.

“ Yo creo que lo más importante es que Hirving lo ha dado todo. Cuando entró lo hizo con mucho esfuerzo y mostró que quería ganar el partido e hizo un gol que creo que es importante”, puntualizó.

Sentido mensaje del Chucky en redes sociales

Lozano también dejó un emotivo mensaje a los seguidores del San Diego FC en sus redes sociales.

" Hay temporadas que no terminan… se transforman. San Diego FC empezó como un sueño nuevo, frágil, casi como una hoja en blanco. Y de pronto, sin darnos cuenta, se convirtió en casa. En equipo. En identidad. En una fuerza capaz de mover a una ciudad entera.

Esta temporada no terminó como imaginábamos, pero sí terminó como debía: dejándonos orgullosos, conmovidos y profundamente agradecidos. Porque lo que construyó este equipo (jugadores, cuerpo técnico, familias,comunidad y cada corazón en la tribuna) fue algo más grande que una tabla de posiciones. Fue carácter. Fue unión. Fue belleza en movimiento.

San Diego FC nació fuerte. Nació valiente. Nació de la ilusión de muchos y del trabajo de todos. Y aunque hoy cerramos este capítulo, lo hacemos sabiendo que las semillas quedaron plantadas: la confianza, la entrega, la convicción y ese brillo que solo aparece cuando un grupo decide creer de verdad.

No obtuvimos el final que queríamos, pero vivimos una historia más hermosa de lo que imaginamos.

Agradecidos por cada gol, cada abrazo, cada noche de estadio, cada niño con una camiseta más grande que su cuerpo y cada adulto que volvió a sentir esperanza.

Esto apenas comienza. Y qué privilegio haber sido parte del primer latido.